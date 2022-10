​Há mais de 700 investigadores em Portugal no "top" dos mais citados a nível mundial

A ministra da Ciência Elvira Fortunato e a presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) Helena Pereira estão entre os mais de 700 nomes a trabalhar em Portugal que aparecem na lista dos investigadores científicos mais citados em 2021.



O ranking “World’s Top 2% Scientists 2022”, elaborado pela Universidade de Stanford, elenca os 2% de cientistas mais citados em todo o mundo. São, no total, cerca de 200 mil cientistas, de 22 áreas e 176 disciplinas.

Ordenando este ranking por países, há 763 nomes a trabalhar em Portugal, entre os quais a ministra Elvira Fortunato, Helena Pereira, presidente da FCT, mas também Filipe Santos, reitor da Católica Lisbon School of Business & Economics.

O investigador a trabalhar em Portugal melhor colocado neste ranking é J. Paulo Davim, da Universidade de Aveiro, que, em 2021, foi citado 1.915 vezes.

As principais universidades do país – Lisboa, Porto e Coimbra – são das instituições que mais investigadores têm nesta lista, a rondar uma centena cada uma, mas também o Instituto Superior Técnico, com 65 investigadores, ou a Universidade do Minho, com 56, estão em destaque.