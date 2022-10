Elementos das forças de segurança realizam vigília em Belém por melhores salários

A estrutura que congrega sindicatos e associações da PSP, GNR, SEF, guardas prisionais, Polícia Marítima e ASAE realiza esta sexta-feira uma vigília junto à Presidência da República, em Lisboa, para exigir aumentos salariais.

Os elementos das forças e serviços de segurança querem apelar ao Presidente da República para que exerça o seu poder de influência junto do Governo no sentido da alteração dos vencimentos, disse à Lusa o secretário nacional da Comissão Coordenadora Permanente (CCP), César Nogueira.

A vigília vai acontecer a partir das 14h00 e no final os elementos das forças e serviços de segurança vão entregar um documento na Presidência da República, além de inaugurarem um cartaz com uma mensagem dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa.

César Nogueira, que é também presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), afirmou que a questão dos salários é transversal a todas as polícias. "Não há qualquer aumento há 12 anos, a não ser através das promoções", precisou.

Em comunicado, as estruturas da CCP consideram que a proposta do Orçamento do Estado para 2023 "não corresponde às expectativas dos profissionais das forças e serviços de segurança, não repõe poder de compra, da mesma forma que não garante o necessário investimento na segurança pública", esperando que Presidente da República sensibilize o Governo para esta realidade.

A CCP lamenta que o Primeiro-ministro tenha recusado um pedido de reunião e que as negociações salariais tenham decorrido "somente com as centrais sindicais e com as federações da função pública, ficando os profissionais das forças e serviços de segurança arredados de qualquer processo negocial".

Sustenta também que "só as estruturas da GNR e da PSP foram recebidas pelo Ministério da Administração Interna apenas para conhecerem as respetivas alterações remuneratórias, sendo que as restantes não receberam qualquer proposta de aumento que diferencie a sua carreira das carreiras gerais da função pública".

No entanto, esta estrutura considera que os aumentos salariais apresentados às associações e sindicatos da GNR e da PSP "estão aquém do desejável e não contemplam a revisão dos respetivos sistemas de remunerações, dando continuidade ao processo de perda de poder de compra na generalidade das posições remuneratórias".

O Ministério da Administração Interna anunciou que os polícias e os guardas nas primeiras posições remuneratórias vão ter, no próximo ano, aumentos que rondam os 100 euros e o restante efetivo terá um aumento de 52 euros, idêntico ao dos trabalhadores da função pública.