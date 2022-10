Curso 138 dos comandos. Investigação na reta final vai ouvir militar transplantado

Mais de um mês depois de dois militares do 138.º Curso de Comandos terem sido hospitalizados, após sofrerem paragens cardiorrespiratórias, o processo de averiguações e inspeção Técnica Extraordinária aquela ação de formação militar encaminha-se para a reta final.

À Renascença o gabinete do Chefe de Estado Maior do Exército adianta que “as investigações estão a decorrer com a celeridade possível, com rigor, no sentido de garantir a salvaguarda e a máxima precisão no apuramento dos factos, estando a ser conduzidas as últimas diligências processuais, consideradas fundamentais”.

No passado dia sete de outubro o militar do Exército, que se encontrava internado no Hospital de Curry Cabral, por ter sido sujeito a intervenção cirúrgica para transplante hepático, teve alta hospitalar.

O Exército informava que “o militar que se encontra já em convalescença no seu domicílio, continuará a ser acompanhado de forma próxima, realizando consultas de seguimento clínico no Hospital de Curry Cabral, decorrentes da tipologia de intervenção a que foi sujeito”.

É precisamente a audição deste militar que falta para concluir as averiguações em curso. O Exército revela que entre as últimas diligências estão “a audição do militar que obteve recentemente alta hospitalar e a receção de relatórios médicos provenientes de Unidades de Saúde civis”.

À ministra da Defesa ainda não terão chegado informações sobre o sucedido ela que no final de setembro admitia que o inquérito urgente fosse breve e as conclusões lhe chegassem às mãos até ao final desse mês numa avaliação que pretendia precisa e rigorosa.

O Curso 138 dos comandos foi suspenso, a informação era comunicada no passado dia 10 de setembro. "Por determinação do General Chefe do Estado-Maior do Exército, encontram-se interrompidas as atividades do 138.º Curso de Comandos, até se apurarem, com brevidade, mas com a máxima precisão, as conclusões do Processo Averiguações e da Inspeção Técnica Extraordinária aquela ação de formação militar", divulgou o Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército.

Segundo o Exército, um militar tinha-se sentido “indisposto" durante uma "marcha corrida de cinco quilómetros", no Regimento de Comandos da Serra da Carregueira, no distrito de Lisboa, tendo sido “prontamente assistido" por dois socorristas e uma ambulância que acompanhavam aquela atividade e encaminhado para a Unidade de Saúde do Regimento de Comandos.

Posteriormente e já na hora do jantar um outro militar sentiu-se mal tendo também recebido assistência médica, “sofreu uma interrupção súbita das funções cardíaca e respiratória", mas foi reanimado pela equipa médica no local.