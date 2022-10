Mau tempo. Registadas cerca de 500 ocorrências

A Proteção Civil registou até as 8h00, desta quinta-feira, cerca de meio milhar de ocorrências devido à chuva e ao vento forte.

Os distritos de Braga, Porto e Viseu foram os mais afetados com o maior número de ocorrências relacionadas com inundações e quedas de árvores.

Para esta quinta-feira “está prevista, também, alguma chuva intensa, precipitação forte e persistente para os distritos de Beja , Setúbal e Faro”, adiantou à Renascença o comandante Elísio Pereira da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O responsável explicou que a vaga de mau tempo vai se estender ao “para o resto do continente com o caminhar da hora afetando a zona norte do país mais para o fim do dia”.

Treze distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A exceção são os distritos de Lisboa, Leiria, Santarém, Guarda e Bragança.

Portugal está a ser atingido por vento, chuva forte e persistente e agitação marítima devido à depressão Armand que se vai fazer sentir, pelo menos, até sábado.