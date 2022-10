Lisboa vai oferecer óculos e próteses dentárias a idosos mais carenciados

Neste plano estão abrangidas 130 mil pessoas com mais de 65 anos. Dentro deste universo, há ainda cinco mil que beneficiam do complemento solidário para idosos e, para eles, a autarquia vai mais longe, diz Carlos Moedas.

As pessoas com mais de 65 anos, residentes no município de Lisboa, terão médicos e tratamentos gratuitos. O Plano Saúde Lisboa 65 foi apresentado esta quinta-feira pelo presidente da Câmara, Carlos Moedas.

Para que os maiores de 65 anos tenham acesso a este Plano de Saúde, basta dirigirem-se a uma farmácia.

“Todas as pessoas residentes em Lisboa, com mais de 65 anos, vão à farmácia - primeiro temos que aprovar na Câmara e na assembleia municipal -, inscrevem-se e depois há um número de telefone. As pessoas são atendidas por este número de telefone, falam com um médico e o médico vai ao domicílio ou encaminha a pessoa para o hospital, se for necessário”, explica Carlos Moedas.

O Plano de Saúde Lisboa 65 tem já assinados protocolos com a Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo, a Associação Nacional de Farmácias, a Faculdade de Medicina Dentária, a Segurança Social, os serviços sociais da autarquia e, em breve, a assinatura de um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



Para avançar, o Plano terá de ser aprovado em reunião de Câmara na próxima segunda-feira. Carlos Moedas prevê que a medida entre em vigor a 1 de janeiro do próximo ano.

O plano de saúde para os lisboetas com mais de 65 anos estão orçado em 1,5 milhões de euros por ano.