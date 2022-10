Governo reage a buscas na Administração Interna. É preciso deixar a justiça atuar

Por isso, "o Governo não fica nunca preocupado de ver o sistema de justiça a funcionar com o qual nestas e em todas as outras matérias tem sempre a cooperado muito ativamente".

O fenómeno da corrupção preocupa o Governo e agora é preciso deixar o espaço para a justiça atuar. É assim que o secretário de Estado da Presidência responde quando confrontado com a notícia sobre as buscas da Polícia Judiciária à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna relacionadas com a rede de comunicações SIRESP.

A Polícia Judiciária (PJ) está a fazer buscas na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, em quatro empresas e três residências particulares.



As buscas estão relacionadas com os contratos com a rede de emergência do Estado SIRESP, segundo informação revelada nesta terça-feira pelo Ministério Público.

Segundo a nota divulgada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), a investigação está a ser conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ.

As buscas domiciliárias e não domiciliárias decorrem em vários locais e visam "a recolha de prova relacionada com eventuais favorecimentos de indivíduos e/ou entidades particulares, em detrimento do interesse público, através de adjudicação de contratos relacionados com o SIRESP".

A Altice Portugal foi também uma das visadas pelas buscas que estão a ser realizadas e que terão por base alegados crimes de tráfico de influência, corrupção passiva ou ativa.