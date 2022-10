Empresa da Figueira da Foz produz cosméticos a partir de flor de sal

A flor de sal é o principal ingrediente de uma linha de cosméticos 100% naturais, criada e produzida por uma empresa familiar da Figueira da Foz, que se apoiou nos ensinamentos sobre plantas medicinais transmitidos por uma avó.

"Muitas pessoas desconhecem as potencialidades do mar, um recurso grátis e infinito. Sou um apaixonado pelo sal, um produto milenar, que me levou a criar soluções diferenciadas para a dermocosmética, assentes na simplicidade", destacou o mentor da Mondegos Green Company, Jesus Zunzuregui LLombart.

Natural do País Basco, este engenheiro químico, especialista em papel, entrou na "aventura" da criação de um produto "simples e eficaz" em 2011, para satisfazer o pedido de um amigo de Coimbra, que conheceu depois de se ter instalado na Figueira da Foz, em 1991.

"Começou quase por brincadeira, para tentar valorizar o sal, sendo o nosso primeiro produto um exfoliante para os pés. Na primeira feira, vendi cerca de 20 boiões: tudo o que tinha preparado para levar", recordou.

Às potencialidades do sal juntou os segredos de algumas plantas medicinais e os produtos, todos eles 100% naturais, foram surgindo.

A linha de cosméticos conta agora com 24 produtos, sendo sete deles diferentes em termos de aroma, mas todos eles "naturalmente simples" e, acima de tudo, "verdadeiras experiências".

"Procuramos a felicidade nas coisas simples. Um equilíbrio na simplicidade", explicou a filha e gerente da empresa familiar, Itsaso Zunzuregui Urquizu. A jovem de 29 anos, licenciada em marketing e comunicação, chegou há cinco anos a Portugal para ajudar o pai a impulsionar um conceito.

“Não pretendemos produzir em massa, nem ter muitos produtos. Temos sim produtos eficazes e que queremos que cheguem aos clientes consoante as necessidades que têm", justificou.