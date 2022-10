Chuva forte coloca 13 distritos do continente e Madeira a amarelo

Treze distritos do continente e a Madeira estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo até às 18h00 de hoje e a Madeira até às 9h00.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, por causa do vento de sul temporariamente forte, com rajadas até 80 km/h, sendo até 90 km/h nas terras altas, até às 15h00.

Também os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros até às 3h00 de sexta-feira.

A costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estão igualmente sob aviso amarelo devido à agitação marítima até às 00h00 de sexta-feira.

Portugal continental está a ser afetado desde quarta-feira e até sexta-feira, pelos efeitos da depressão Armand, com vento, chuva por vezes forte e persistente e agitação marítima.

À Renascença, a meteorologista Cristina Simões revela que o estado do tempo não se deve alterar até ao fim de semana. "A depressão está muito estacionária a noroeste do território, portanto, vamos continuar com períodos de chuva até ao fim de semana, ocorrência algum vento e agitação marítima forte até, pelo menos, sexta-feira".