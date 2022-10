Porto e Braga saem do "vermelho". Há um desagravamento do estado do tempo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) levantou na manhã desta quarta-feira o aviso vermelho aos distritos do Porto e Braga e passou de laranja a amarelo, alguns distritos do Norte e Centro.

Portugal continental está a ser afetado desde esta quarta-feira, e até sábado, pelos efeitos da depressão Armand, com vento, chuva por vezes forte e persistente e agitação marítima, mas de acordo com o IPMA regista-se, nesta altura, um desagravamento do estado do tempo.

Viseu, Guarda, Coimbra e Castelo Branco mantém-se a laranja por causa da precipitação, mas a partir das 18h00 passam a amarelo, segundo o mapa consultado pela Renascença, no site do IPMA.

Mais a sul, para Santarém, Lisboa, Setúbal, os três distritos alentejanos e o Algarve não há, de momento, qualquer aviso meteorológico.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Proteção Civil registou entre as 18h00 de terça-feira até meio da manhã desta quarta-feira, 295 ocorrências relacionadas com o mau tempo no continente, sobretudo inundações e queda de árvores.