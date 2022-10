Ministra da Defesa. Novos KC 390 "criaram 350 postos de trabalho altamente qualificados"

Durante o discurso Helena Carreiras afirmava que “não poderia deixar de sublinhar o sucesso e retorno económico comprovado especialmente porque se trata do primeiro programa de aeronáutica com engenharia portuguesa”.

De acordo com a titular da pasta da Defesa Nacional, as missões e operações requerem que as Forças Armadas se encontrem com “elevada prontidão, projetáveis, bem treinadas e com equipamento de última geração”.

À semelhança de António Costa também ela sublinhou que “o desenvolvimento desta aeronave envolveu mais de 650 mil horas de trabalho de engenharia em Portugal e mais de dois mil desenhos técnicos gerados no país”.

As aeronaves que vão substituir o Hercules C 130, que operam desde 1977 e que segundo a ministra “têm cumprido a sua missão de forma admirável e fiável, ao longo dos últimos 45 anos, ao serviço do país, tendo atingido recentemente o marco de 85 mil horas voadas”, adiantou a governante.

Entre outras funções, salientou, que este avião vai “robustecer a capacidade de ação nacional para projetar e retrair militares, assim como para amplificar a capacidade de apoio logístico e material às forças nacionais destacadas”, vai ainda “aumentar a capacidade nacional de resposta em proteção da diáspora de forma mais célere eficaz e eficiente” e de “evacuação aeromédica e de busca e salvamento”, adiantou.