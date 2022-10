KC 390. “Estão aqui 650 mil horas de trabalho da engenharia portuguesa”, diz Costa

Chegou ao nosso país no último fim de semana e foi esta quarta-feira apresentada publicamente. A aeronave KC 390 é a primeira com componentes produzidos por empresas nacionais.

“Estão aqui 650 mil horas de trabalho de engenharia portuguesa”, afirmou o primeiro ministro António Costa, a quem coube mostrar o primeiro exemplo de cinco que vão dotar a Força Aérea de novos aparelhos que vão substituir os velhos Hercules C-130.

“A capacitação de um conjunto de empresas nacionais e das OGMA (industria aeronáutica de Portugal) são da maior importância para um cluster aeronáutico. É a primeira vez que a industria portuguesa produz cá componentes essenciais de uma aeronave e isto significou robustecer essa mesma industria”, garantiu António Costa.

As aeronaves foram compradas à brasileira Embraer,

por um valor de 827 milhões de euros, e o primeiro ministro diz que vão ajudar a projetar a influência de Portugal no setor da defesa.

“As forças armadas desempenham funções insubstituíveis, na garantia da soberania nacional, integridade territorial e proteção do país. É graças a elas e às múltiplas missões das forças destacadas que Portugal tem afirmado no mundo relevância internacional honrando compromissos e ajudando as forças armadas a projetar a capacidade de influência do nosso país”.