Governo cedeu helicópteros Kamov à Ucrânia com “muito orgulho”, diz Costa

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que o Governo cedeu “com muito orgulho” os seis helicópteros Kamov à Ucrânia, após um “pedido expresso” de Kiev, assegurando que Portugal continuará a fornecer material militar para que o país “se possa defender”.

No debate parlamentar preparatório do próximo Conselho Europeu, quinta e sexta-feira em Bruxelas, o deputado do Chega André Ventura questionou António Costa sobre os seis helicópteros Kamov que o Governo vai enviar para a Ucrânia.

Ventura questionou o primeiro-ministro se “se sente aliviado por dar estes seis Kamov”, tendo em conta que “nunca funcionaram” em Portugal, perguntando de seguida porque é que haveriam de funcionar na Ucrânia.

“Quer dizer, chegar ao fim do ano e dizer ‘Portugal deu seis Kamov à Ucrânia’, e depois o [Presidente da Ucrânia, Volodymyr] Zelensky dizer-lhe ‘ó senhor primeiro-ministro, eu agradeço-lhe muito, mas é que eles não pegam’. Eu acho que isto é desagradável”, disse Ventura, perante os aplausos e algumas gargalhadas da bancada do Chega.

Na resposta, o primeiro-ministro reiterou que o seu Governo condena “absolutamente a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e o apoio à Ucrânia tem que se manter”.

“Só mesmo o senhor deputado André Ventura teria tido o mau gosto de conseguir gracejar sobre uma tragédia como aquela que os ucranianos estão a sofrer pela guerra desencadeada por um autocrata inimigo da democracia e da liberdade, como é o senhor [Presidente da Federação Russa, Vladimir] Putin”, criticou António Costa.