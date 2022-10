Detido suspeito de abuso sexual de criança em Silves

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual de uma criança, que terão ocorrido de forma reiterada desde 2019, na zona de Silves, no distrito de Faro, foi anunciado esta quarta-feira.

Os presumíveis crimes começaram quando a criança tinha 12 anos e terão ocorrido “de forma reiterada […] no interior da própria habitação do suspeito e numa unidade hoteleira, valendo-se da relação de parentesco e coabitação com a criança”, indicou aquela polícia em comunicado.

A detenção do homem, com 43 anos, resultou de uma investigação do Departamento Criminal de Portimão da PJ, iniciada na sequência de uma denúncia efetuada este mês.

De acordo com a PJ, a investigação permitiu recolher relevantes elementos probatórios para a detenção do homem, operário da construção civil.

O suspeito vai ser presente ao tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e para aplicação de eventuais medidas de coação, num processo titulado pelo Ministério Público de Silves.