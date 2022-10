A autoestrada do Norte (A1) está cortada no sentido Sul-Norte, ao quilómetro 49, perto de Aveiras de Cima, na sequencia de um acidente com veículo pesado.

Contactada pela Renascença, fonte da GNR confirma que o acidente ocorreu por volta das 17h00 e, nesta altura, decorrem os trabalhos de remoção do pesado.

Não há indicação de feridos a registar.



O transito na A1 está a ser desviado em Aveiras de Cima e retoma no nó do Cartaxo.