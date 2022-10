"Rio atmosférico" "vai trazer chuva e trovoada a todo o país

Vem aí chuva e com mais intensidade a partir desta terça-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo de precipitação por vezes forte, com possibilidade de trovoada para as regiões norte e centro.

De acordo com o meteorologista Bruno Café, “prevê-se precipitação no litoral norte e centro já a partir do final da manhã. Será mesmo forte a norte do cabo Mondego”.

“Está emitido aviso amarelo de precipitação a partir das 15h00 para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra. Em relação ao vento, vamos ter também uma gradual intensificação do vento na faixa costeira”, destaca.

O meteorologista adianta ainda que, com base nos níveis de precipitação previstos, é possível esperar um bom contributo da chuva para diminuir os efeitos de seca.

“Pelos avisos amarelos que temos emitidos o que irá acontecer é que pontualmente podem ultrapassar os 10 milímetros numa hora e em seis horas entre os 30 e 40 milímetros, nalguns períodos”, adianta.

Bruno Café assinala que o IPMA não faz previsões sobre o impacto da precipitação sobre o índice de seca, mas “com as quantidades de precipitação previstas para os próximos dias, haverá claramente uma influência na diminuição do índice de seca que é aferido no final do mês de outubro”.

Não são excluir as possibilidades de inundações em meio urbano lá mais para o fim de semana. Portugal vai estar sob a influência de uma massa de ar tropical que irá acentuar este cenário.

“Tem a ver com uma massa de ar tropical, com um elevado conteúdo em água e que tem uma grande persistência sobre o nosso território, principalmente no dia de sábado. São situações que dão origem a precipitação persistente e temporariamente forte”, destaca.