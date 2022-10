Médicos de família para idosos. Bastonário considera medida possível e interessante

Miguel Guimarães estima que as “pessoas com mais de 65 anos que não têm médico de família podem não ser tantas quanto neste momento possa parecer”.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, acredita que há profissionais de saúde suficientes para cumprir a promessa do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que prometeu um médico de família para todos os lisboetas com mais de 65 anos .

“Em Lisboa, imaginemos que, porventura, são 30 mil idosos, se calhar a contratação de 30 médicos de família pode ser suficiente", argumenta, lembrando que as pessoas com mais de 65 anos “são aquelas que têm mais doença crónica, que têm necessidade de serem observados regularmente”.

O bastonário da Ordem dos Médicos reconhece ainda "que as autarquias de Lisboa e do Porto têm um maior poder económico do que outras autarquias para avançar com medidas como esta" e apela ao Ministério da Saúde que "comece a concretizar objetivos".

"É preciso investir e esse investimento não tem sido feito nomeadamente no capital humano. Prefere-se investir mais em infraestruturas do que no capital humano. A base do Serviço Nacional de Saúde são as pessoas, a partir daí é que vem tudo o resto", remata o bastonário.