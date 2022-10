A médica Maria João Batista é a nova presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto.

Segundo o Jornal de Notícias, Maria João Batista, até aqui, diretora clínica do CHUSJ vai assumir o cargo que era de Fernando Araújo, nomeado pelo Governo como diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde.