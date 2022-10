Carlos Moedas promete médico de família para todos os lisboetas com mais de 65 anos

O presidente da Câmara de Lisboa vai apresentar um plano de saúde gratuito para maiores de 65 anos, em Lisboa. O anúncio foi feito pelo autarca durante as jornadas parlamentares do PSD.

“Quando eu olho para os lisboetas e vejo que os mais de 65 anos, hoje, muitos deles não têm médico de família, eu tenho que arranjar uma solução e esta quinta-feira, meus amigos, vou apresentar o plano de saúde para Lisboa, para todos os mais de 65 anos, em Lisboa, terem acesso a um médico. E vamos conseguir fazê-lo”, disse Moedas.

O orçamento municipal de Lisboa para este ano incluiu o plano de saúde gratuito para os mais carenciados com mais de 65 anos, mas ainda aguarda implementação.

Segundo o autarca social-democrata, a medida, que vai ser apresentada na quinta-feira, tem a dimensão daquilo que é a génese do partido.

“É que nós estamos aqui para as pessoas, não queremos saber se é público ou privado. Queremos resolver o problema às pessoas e hoje há 1,5 milhões de portugueses sem médico de família”, destacou.

O presidente da Câmara de Lisboa foi o orador convidado do jantar conferência das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem até esta terça-feira na Assembleia da República, e, apesar das críticas, assegurou que irá trabalhar com o executivo do PS “com lealdade institucional”.

Depois de fazer um balanço do seu primeiro ano de mandato autárquico, Carlos Moedas abordou temas nacionais e traçou a meta para o partido: construir o caminho para que o presidente do PSD, Luís Montenegro, seja primeiro-ministro.