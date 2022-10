Ameaça terrorista em Lisboa. Suspeito queria atirar 'cocktails molotov' e esfaquear pessoas

O jovem suspeito de planear um ataque terrorista à Faculdade de Ciências assumiu esta terça-feira em tribunal a vontade de “atirar ‘cocktails molotov’, setas e esfaquear pessoas”, mas considerou que não teria “coragem para matar uma pessoa”.

Na primeira sessão do julgamento no Juízo Central Criminal de Lisboa, João Carreira, de 19 anos, acedeu a prestar declarações ao coletivo de juízes presidido por Nuno Costa e, num tom monocórdico e inexpressivo, tem respondido às questões, confirmando a obtenção dos materiais, o interesse que vinha de trás por assassínios em massa ou o estado depressivo em que estava em fevereiro, quando foi detido pela Polícia Judiciária na véspera do ataque.

“Talvez ir para o auditório e atirar cocktails molotov, atirar setas, esfaquear pessoas”, respondeu o arguido ao juiz sobre o que pensava fazer quando chegasse à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sublinhando como motivações “a depressão, o facto de estar em Lisboa e querer a atenção das pessoas da comunidade”.