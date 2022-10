"Bzz... Bzz..." Praga de moscas irrita de norte a sul do país

É pouco comum existirem moscas no outono, mas a verdade é que este outono também não tem sido como o dos outros anos. A ausência do frio é uma das justificações para o número anormal de moscas que não estar a dar descanso de norte a sul do país.

Nalgumas zonas é difícil não notar a sua presença até porque são insetos além de incomodativos, persistentes, como confirmam os lisboetas ouvidos pela reportagem da Renascença.

Ilda conta que “a mosca é sempre incómoda” enquanto Francisco Dias refere que “tem sido demais. Deixam as pessoas maldispostas porque são muito nojentas”.

“Elas voltam e estão sempre em todos os espaços: dentro dos autocarros, nas nossas casas… É uma coisa esquisita, mas é verdade, isto torna-se incómodo”, lamenta.

Também o taxista Victor Geirinhas nota que há “muita mosca, muita mosca!” e conta que “durante um almoço de família arranjei um leque e fui o abanador de serviço”.

João Campelo fala de uma experiência num dia quente em que teve de estar sempre a “enxotá-las e elas sempre a atacar”, explicando que “há medida que ia ficando um bocadinho mais suado, e irritado, era pior”.

Alterações climáticas e lixo

De acordo com Filipe Nunes, investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, “parece haver um número de moscas bastante mais alargado do que seria habitual nesta altura”.

“As que nos estão a causar mais chatices são as moscas domésticas, que vivem muito em zonas urbanas e são relativamente chatas. Por exemplo, a mosca doméstica está a uma temperatura ótima a rondar os 25 graus, e, portanto, entre os 20 e os 30 graus estão às mil maravilhas e nós temos estado com temperaturas dentro destes valores”, assinala.

Uma das principais razões para a existência de tantas moscas, nesta altura do ano, tem a ver com as temperaturas que se fazem sentir. Mas não só: o lixo nas ruas também contribui para o fenómeno.

“Continuamos com temperaturas ótimas para as moscas, e pouca chuva, embora obviamente poderá haver outros fatores. Por exemplo, para o desenvolvimento das moscas facilita a disponibilidade de alimentos, e são moscas que se podem alimentar em zonas urbanas: alimentos nas nossas cozinhas ou de lixo acumulado nas ruas, e também muitas vezes onde existe criação animal”, refere o especialista.

Risco para a saúde

Este investigador alerta que além incomodarem, estes insetos podem representar riscos para a nossa saúde. Algumas espécies podem ser patogénicas.

“Poderá haver algum risco. As moscas, como sabemos, a mosca doméstica, a varejeira, são moscas que vão ter algum impacto na saúde, eu diria sobretudo, transportando agentes patogénicos", alerta.

Segundo o especialista, “as moscas pousam em locais que estão infetados e depois quando estão, por exemplo, nas nossas casas, poderão pousar nos alimentos que estão na cozinha ou em utensílios que nós usamos e assim poderão transportar agentes patogénicos, ou seja, micróbios, bactérias, vírus, etc, que podem causar doenças. Perante o aumento de moscas, obviamente que poderá começar a haver mais destes casos”, alerta.

No entender de Filipe Nunes, “devíamos começar a tentar estudar melhor, ou seja, perceber porque é que isto está a acontecer e perceber se vai passar a ser uma coisa mais recorrente”.