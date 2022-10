Vem aí uma greve de quatro dias na Metro Transportes do Sul

A Metro Transportes do Sul (MTS) disse esta segunda-feira ter sido surpreendida com um pré-aviso de greve convocada pelo Sindicato dos Maquinistas e alertou para a possibilidade de “fortes perturbações no serviço”, a partir das 17h00 de terça e até sexta-feira.

À Renascença, Cristina Vasconcelos, administradora da Metro Transportes do Sul, lamenta que a greve tenha avançado e garante que a empresa sempre se mostrou disponível para negociar com os maquinistas da MTS.

“Houve proposta da MTS e realizámos uma reunião na qual a MTS mostrou toda a disponibilidade para negociar aquilo que eram as reivindicações do sindicato”, diz a administradora, acusando o sindicato de “uma total intransigência” ao “manter a greve”.

“O pré-aviso abrange os dias 18, 19, 20 e 21 de outubro, sendo que nos dias 18 e 21 é relativamente ao trabalho suplementar e nos dias 19 e 20 é todo o serviço. Portanto, nós prevemos fortes perturbações no serviço normal prestado nos dias 19 e 20 e a partir das 17h00 do dia 18”, explica.

A empresa que serve os concelhos de Almada e Seixal diz aguardar agora pela definição de serviços mínimos.

A Renascença tentou, sem sucesso, contactar o Sindicato dos Maquinistas, que anteriormente, em comunicado, disse que a greve se justificava “dada a persistente recusa da administração da MTS em negociar com o SMAQ um acordo de empresa que vá ao encontro das justas reivindicações dos trabalhadores”.