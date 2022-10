Previstas ondas de 11 metros nos Açores a partir de quarta-feira

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram hoje para agravamento das condições meteorológicas no arquipélago dos Açores, a partir da noite de quarta-feira, prevendo-se ondas que podem atingir os 11 metros.

De acordo com o comunicado da Autoridade Marítima Nacional, "a previsão do vento e do estado do mar aponta para um agravamento das condições meteorológicas e de agitação marítima, a partir do início da noite de quarta-feira até às 18h00 de quinta-feira.

Está previsto que a agitação marítima "será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante Norte, com uma altura significativa que poderá atingir os seis metros e uma altura máxima de 11 metros, com um período médio que pode variar entre os 12 e 13 segundos".