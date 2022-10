"Máfia do Sangue". Defesa de Lalanda e Castro diz que crimes de corrupção prescreveram

Raul Soares da Veiga, advogado de Paulo Lalanda e Castro no processo "Máfia do Sangue", considerou hoje que os crimes de corrupção que o Ministério Público atribui ao seu constutinte encontram-se já prescritos, invocando a doutrina jurídica.

À saida do tribunal, onde decorre o debate instrutório do processo também conhecido por "O-Negativo", Soares da Veiga manifestou desacordo relativamente ao facto de as procuradoras terem considerado válidos e não prescritos os crimes de corrupção ativa de que Lalanda e Castro foi acusado pelo Ministério Público (MP), contrapondo que o prazo de prescrição deve ser contado a partir da data do acordo firmado entre corruptor e corrompido e não da data do último cumprimento das prestações combinadas entre corruptor ativo e passivo.

Segundo Soares da Veiga, a posição do Supremo Tribunal de Justiça e da doutrina jurídica é a de que "o momento crítico" em que ocorre a ofensa ao Estado (crime de corrupção) é o do "mercadejar do cargo", sendo que isso ocorre "antes" e durante a celebração daquele acordo ilícito.

"A partir daí é o cumprimento do contrato (a funcionar). Pode acontecer ou não, tanto faz. O mercadejar do cargo é que é gravíssimo", alegou o advogado, reconhecendo que o juiz de instrução criminal Ivo Rosa seguiu já essa orientação quando considerou prescritos os crimes de corrupção analisados na instrução da "Operação Marquês", que envolveu o primeiro-ministro José Sócrates.

Em resposta aos jornalistas, Soares da Veiga admitiu ter esperança que o juiz Ivo Rosa mantenha o mesmo entendimento sobre os prazos de prescrição neste processo em que Lalanda e Castro é arguido.

Hoje de manhã, o MP pediu a ida a julgamento do ex-administrador da Octapharma Paulo Lalanda e Castro e do ex-presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, Luís Cunha Ribeiro, por corrupção e outros crimes. Pediu ainda a pronúncia dos arguidos Maria Manuela Carvalho (médica), Paulo Farinha Alves (advogado) e da empresa CONVIDA/Investimentos Imobiliários e Turísticos.

Quanto à arguida Elsa Morgado, júri de concursos que foram ganhos pela Octapharma, o MP entendeu que o crime passiva de que esta arguida está acusada já prescreveu, pedindo assim que não fosse julgada.