​Adidas vai despedir 300 trabalhadores na Maia

A Adidas vai dispensar, pelo menos, 300 trabalhadores do centro de serviços que mantém na Maia, mais precisamente no Global Business Services (GBS), que se encontra em funcionamento no Parque de Ciência e Tecnologia da Maia (TecMaia).



Em declarações à RTP, a empresa alemã justificou os despedimentos com mudanças na estrutura e refere que as tarefas vão ser desempenhadas noutros locais fora de Portugal.

Segundo a Adidas, o plano afeta cerca de três centenas de trabalhadores, que já foram informados, e deverá ser implementado até ao verão de 2023.

A RTP refere ainda que tanto a Câmara Municipal do Porto como sindicatos foram apanhados de surpresa e que a autarquia disse estar a analisar a situação, sem realizar qualquer comentário adicional.

Durante o último domingo, um email anónimo terá sido enviado a várias redações denunciando que, o grupo alemão teria anunciado, na quarta-feira, “a extinção de mais ou menos 500 postos de trabalho". Contudo, segundo o que tem sido referido pela empresa, o despedimento afetará 300 trabalhadores e, numa segunda fase, "novas responsabilidades serão criadas no Porto”.

Segundo o Jornal de Negócios, a empresa referiu ainda estar “a tentar encontrar soluções justas para todos os funcionários afetados através de conversas pessoais", sugerindo que "uma possível transferência para outras funções no Porto tem prioridade".