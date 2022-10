PSP fez duas detenções por hora em Lisboa

Nas últimas 24 horas, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa executou várias operações, tendo sido realizadas duas detenções por hora.

De acordo com a nota enviada à redação, entre as 00h00 e as 23h59 de sábado, foram feitas 49 detenções das quais 17 por condução de veículo sob o efeito do álcool, oito por tráfico de estupefacientes, seis por condução sem habilitação legal, seis por outros crimes, quatro por mandados, três por detenção ou tráfico de armas proibidas, três por desobediência, um por resistência e coação sobre funcionário e um por crimes contra a propriedade.

Na sequência destas detenções foram ainda apreendidas quatro armas brancas.

Além disso, também apreenderam 47,522 doses de canábis, 15,350 de cocaína e 138,140 doses de outras substâncias.

Durante o mesmo período foram registados 34 acidentes de trânsito, dos quais resultaram 13 feridos ligeiros.