Almada. Incêndio num prédio faz dois desalojados

Um incêndio que deflagrou num prédio em Almada, distrito de Setúbal, fez dois desalojados, na última noite.

À Renascença, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adianta que "as duas pessoas habitavam na fração que foi atingida pelas chamas. Vão ser realojadas pelos seviços da Segurança Social", depois de uma vistoria técnica ter vericado a inexistência de condições de habitabilidade.

Por precaução, o incêndio, que foi dado como extinto ao início da madrugada, obrigou à retirada de perto de 40 moradores do prédio onde deflagraram as chamas e de outros dois prédios contíguos. Todos os habitantes já regressaram a casa.

Segundo a mesma fonte, “uma pessoa teve de receber assistência devido a um quadro de ansiedade”. Não houve registo de feridos.

O CDOS de Setúbal recebeu o alerta, às 22h26 de sábado, de uma "explosão seguida de incêndio", no quinto andar de um prédio com seis pisos, localizado na rua Almada Negreiros, no Feijó, Almada.

As operações de socorro mobilizaram bombeiros de Almada e de Cacilhas, PSP, Serviço Municipal de Proteção Civil, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a EDP.