Portugal na rota das poeiras do Saara partir de domingo

“De acordo com o Serviço de Monitorização da Atmosfera do Copérnico, uma nova tempestade de areia está prevista na Península Ibérica”, pode ler-se na publicação.

O alerta deixado no Twitter revela que desde o início de outubro várias áreas fora do Continente africano têm sido afetas por tempestades de poeira do deserto Saara.

De acordo com o tweet, as poeiras podem ainda atingir os Pirenéus e os Alpes Franceses.

Portugal foi atingido, pela última vez, pelas poeiras de África na primeira semana de outubro. O sul e o centro do país foram os mais afetados.

De acordo com a DGS, crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios crónicos, designadamente asma, e doentes cardiovasculares, “pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno, para além de cumprirem as recomendações para a população em geral, devem, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas”.

A DGS aconselha ainda em caso de agravamento de sintomas contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.

Para informação adicional sobre a qualidade do ar e os valores medidos nas estações de monitorização, pode ser consultada a página da internet da Agência Portuguesa do Ambiente ou na aplicação ‘QualAr’.