Incêndios de 2017. Marcelo manifesta solidariedade às famílias e sobreviventes

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou este sábado a sua solidariedade às famílias e sobreviventes dos incêndios de 15 de outubro de 2017, que fizeram 50 mortes e 70 feridos na região Centro do país.

"No dia em se completam 5 anos sobre o inícios dos terríveis incêndios na zona centro, que provocaram largas dezenas de mortos e de feridos, bem como grande destruição de bens, o Presidente da República evoca as vítimas e associa-se solidariamente à dor das famílias e dos sobreviventes", refere a nota na página da Presidência da República.

Nesse dia, há 5 anos, estiveram ativos 440 incêndios no país.

Este sábado, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, descreveu os incidentes como uma "ferida aberta" ainda hoje, pela inexistência de um verdadeiro "compromisso político" que repense as florestas.

"Esse dia [15 de outubro de 2017] é uma ferida aberta no nosso país até hoje, porque se depois desses incêndios houve um compromisso político de investir na floresta [...], na verdade muito pouco mudou desde aí", sustentou Catarina Martins num vídeo publicado na rede social Facebook.

Os sapadores florestais a "ser poucos e sem carreiras ou condições de trabalho", não houve investimento nas florestas ou apoios para os produtores do Interior, acrescentou a coordenadora bloquista.

"As alterações climáticas estão aí e cinco ano depois desta tragédia o BE reafirma o seu compromisso no investimento na floresta e no território", completou a dirigente do partido, por exemplo, através da utilização de fundos europeus, em vez de servir "os mesmos latifundiários".