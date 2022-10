Frente Comum marca greve nacional a 18 de novembro

A Frente Comum convocou uma greve nacional da função pública para o próximo dia 18 de novembro, uma sexta-feira. Em causa, o aumento salarial proposto pelo Governo para o próximo ano.

O anúncio foi feito pelo coordenador Sebastião Santana numa conferência de imprensa, este sábado, em Lisboa. "Entendemos que o governo tem espaço, orçamento e meios para resolver e minimizar de uma forma objetiva aquilo que tem sido a perda do poder de compra e a desvalorização salarial dos trabalhadores da administração pública. Está pois nas mãos do governo até à votação final global do orçamento resolver este problema, assim haja vontade política para o fazer, o que não verificámos nesta negociação", disse o coordenador.

A Frente Comum considera que não houve qualquer avanço na última ronda de negociações e diz que o Orçamento do Estado para 2023 se vai traduzir no empobrecimento dos trabalhadores.

Para o sindicato, a proposta do Orçamento do Estado para 2023, considerando que fica “muito aquém” face à perda de poder de compra para este ano, defendendo que o Governo “podia ter ido muito mais longe”.



Foi ainda marcado um plenário nacional para o dia 27 de outubro.

Na proposta do OE para 2023, o Governo tem proposto um aumento médio de 3,6% do salário base na função pública, além de 43 cêntimos diários de subida no subsídio de refeição e 1,2% através de promoções e progressões na carreira, para um ganho médio de 5,1%.

No entanto, a inflação prevista pelo Ministério das Finanças para o final do ano é de 7,4% e dados do INE colocavam a taxa em setembro nos 9,3%, muito acima dos aumentos nos salários dos trabalhadores.