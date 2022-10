CGTP sai à rua em manifestação nacional

A CGTP-IN promove uma manifestação nacional, neste sábado, sob o lema "Aumento dos salários e pensões - emergência nacional! Contra o aumento do custo de vida e o ataque aos direitos".

Segundo a central sindical, o protesto visa reivindicar a "exigência da resposta imediata às reivindicações dos trabalhadores, o aumento dos salários de todos os trabalhadores em 90 euros, aumentos extraordinários, mesmo dos salários que foram atualizados, mas cuja revisão já foi absorvida pela inflação.

A CGTP reclama ainda o aumento extraordinário do Salário Mínimo Nacional, fixando-o nos 800 euros, com efeitos imediatos e o aumento extraordinário de todas as pensões e reformas que reponha o poder de compra e assegure a sua valorização.

Entre as reivindicações está também o "aumento das prestações de apoio social, a revogação das normas gravosas da legislação laboral, a fixação de limites máximos nos preços dos bens e serviços essenciais e a aplicação de um imposto que incida sobre os lucros colossais das grandes empresas".

De recordar que a CGTP recusou assinar o acordo de médio prazo sobre rendimentos, salários e competitividade alcançado em Concertação Social, para além de que tem criticado as medidas do Orçamento do Estado.

Estão previstas manifestações em Lisboa, às 15h00, no Cais do Sodré, e à mesma hora, no Porto, junto ao Campo 24 de Agosto.