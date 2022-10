Centenas de pessoas manifestam-se em Lisboa contra aumento do custo de vida

Centenas de pessoas participaram este sábado à tarde numa manifestação em Lisboa contra o aumento do custo de vida e para exigir aumentos dos salários e das pensões.

A ação foi marcada pela CGTP depois de se recusar a assinar o acordo de rendimentos na concertação social. A confederação sindical foi o único parceiro social que não apertou a mão ao Governo neste documento que projeta as atualizações salariais inscritas no Orçamento do Estado para 2023.

“Trabalhar a empobrecer, é o que o acordo quer dizer”, ecoa na Rua do Arsenal, em Lisboa. Por entre bandeiras e tarjas vermelhas, os manifestantes contestam a inação do Governo perante a crescente inflação.

As ações de protesto decorrem também na cidade do Porto e no Funchal.

[em atualização]