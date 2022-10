STE quer que aumento de 104 euros chegue a mais técnicos superiores já em janeiro

O sindicato dos quadros técnicos do Estado (STE) pediu nesta sexta-feira à ministra Mariana Vieira da Silva um novo nível remuneratório dos técnicos superiores até à oitava posição.

O Governo prevê um aumento de 52,11 euros para todos os trabalhadores da Administração Publica, mas, segundo Helena Rodrigues, do STE, que falava aos jornalistas no fim da reunião com a ministra, o que "colocamos em cima da mesa foi, para os técnicos superiores, um novo salto de 52 euros até a oitava posição”, num total de 104 euros.

“O Governo ainda não tem margem, mas não significa que não aconteça, ou pelo menos se não for no oitavo que seja no quinto ou sexto.” E “pedimos esse aumento de mais um nível remuneratório já a partir de janeiro", adiantou.

A partir de janeiro, o Governo, diz o STE, garantiu esse nível extra remuneratório entre a 2.ª e a 4.ª posição, mas o sindicato acredita ser possível estender isso a outras posições.

Quanto a uma possível greve, tal como já anunciaram outras estruturas, Helena Rodrigues respondeu que “estamos no processo negocial ainda”, por isso “não podemos dizer que não fechamos acordo e que fechamos.” “O objetivo dos sindicatos é, quando se vai para um processo negocial, encontrar pontos convergentes e do outro lado que se aproximem das nossas posições de maneira que possamos celebrar um acordo”, acrescentou.