PJ detém suspeito de violar homem em Leiria

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção do suspeito de ter violado, no início deste mês, um homem, na cidade de Leiria, numa situação de consumo de estupefaciente e álcool.

“Os factos ocorreram no início do corrente mês, na cidade de Leiria, havendo relação de confiança entre agressor e vítima, em cenário de consumos, de estupefaciente e álcool, que retirou à vítima capacidade de resistência”, referiu a PJ, em comunicado.

Segundo a PJ, o arguido tem 43 anos e não tem ocupação, sendo a vítima um homem de 23 anos.

A detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria.

Fonte da PJ adiantou à agência Lusa que o crime ocorreu no domicílio do agressor no dia 02, tendo este sido detido na quinta-feira e presente a primeiro interrogatório judicial hoje.

Na casa do suspeito, “foram apreendidos fármacos”, acrescentou a mesma fonte da PJ.