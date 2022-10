Marinha Grande. Professora julgada por maus-tratos após puxão de orelhas a alunos

Uma professora suspeita de dois crimes de maus-tratos a dois alunos do 1.º ciclo assumiu, no Tribunal Judicial da Marinha Grande, ter dado um puxão de orelhas a cada um e reconheceu ter sido um ato irrefletido.

"Dei um puxão de orelhas a cada um dos meninos", afirmou quinta-feira no tribunal a docente, de 52 anos, garantindo que foi um "ato irrefletido" e que "nunca foi uma atitude que tivesse aplicado fosse onde fosse".

Está acusada pelo Ministério Público de dois crimes de maus-tratos a dois alunos, então com sete anos, na escola do 1.º ciclo do Pilado, Marinha Grande.

Segundo o despacho de acusação, na tarde de 18 de março de 2021, "a arguida encontrava-se a dar aula à turma dos dois menores" quando, porque estes não se encontravam atentos, se dirigiu a um deles e "agarrou-o com força por um braço", levando-o para o exterior da sala, no corredor. O MP referiu que a professora fez o mesmo em relação a um segundo aluno.

"Nesta sequência, os menores, porque se encontravam sozinhos no corredor da escola, começaram a brincar e sempre que alguém passava por eles diziam 'pum, pum' e faziam como se estivessem a dar tiros", relatou o MP.

Depois, sem que nada o fizesse prever, a arguida dirigiu-se ao corredor e agarrou os dois menores por uma orelha, "com bastante força", levando-os para a sala de aula.

De acordo com o documento, a conduta da professora provocou dores e mal-estar nos menores.

Através daquele documento, também se descreve as lesões que sofreram e que determinaram, num caso, cinco dias de doença e noutro três.

Em tribunal, a professora, que tinha a seu cargo 25 alunos, do 1.º e 2.º anos, recordou que aqueles vinham de uma situação de pós-confinamento e, "em geral, agitados".

Um dos alunos continuou na mesma escola até ao final do ano letivo, o outro foi transferido após o segundo período.

O julgamento prossegue com a audição de testemunhas.