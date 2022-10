Câmara da Feira atribuiu quase 2 milhões de euros em apoios à natalidade desde março

A Câmara de Santa Maria da Feira revelou hoje que desde março distribuiu quase dois milhões de euros em apoios à natalidade, graças ao programa que reserva 600 euros para cada criança até 3 anos residente no concelho.

As verbas em causa resultam do Programa Municipal de Incentivo à Natalidade que essa autarquia do distrito de Aveiro começou a operacionalizar em 2022, com vista a, duas vezes por ano, sempre em março e setembro, apoiar as famílias locais que se candidatem para o efeito e cumpram os devidos requisitos.

Entre o seu arranque efetivo a 18 de março de 2022 e o passado dia 31 de agosto, a câmara recebeu 2.126 candidaturas, sendo que as primeiras foram apoiadas excecionalmente no mês de maio, num montante global na ordem dos 992 mil euros, e as segundas foram contempladas em setembro, absorvendo então um valor total de "cerca de um milhão e 50 mil euros".

Para o presidente da Câmara da Feira, esses valores refletem os níveis de natalidade que o executivo já previa para o território e fazem antecipar "uma ligeiríssima inversão" da tendência que o concelho vinha registando de perda de habitantes.

Emídio Sousa disse à Lusa que esse aumento demográfico se deverá, contudo, mais a uma questão burocrática do que ao nascimento efetivo de mais bebés. "Há muita gente que veio viver para Santa Maria Feira por questões profissionais ou pessoais, mas ainda mantém o seu domicílio fiscal noutro concelho, na casa dos pais ou noutra residência anterior, e agora, para usufruir destas vantagens, vai ter que atualizar a sua morada", explica.

Em todo o caso, o autarca social-democrata acredita que essa retificação de dados permitirá que o território com uma população atual na ordem dos 137 mil habitantes "possa ultrapassar os 140 mil nos próximos tempos".

Emídio Sousa realçou, ainda assim, que "mais importante do que a estatística" é o sentimento de "otimismo" que o programa municipal de apoio à natalidade conseguiu transmitir aos jovens do concelho: "Sabendo que agora contam com esta ajuda da Câmara, eles passaram a ponderar ter filhos e constituir família".

Entre as 31 freguesias do concelho (administrativamente agrupadas em 21 juntas), aquela onde surgiram mais candidaturas foi precisamente a de Santa Maria da Feira, com 287 famílias apoiadas.

Seguiu-se, ainda em posição destacada, São João de Ver, com 219 candidatos, e depois, por ordem crescente entre os 101 e os 187 processos, as localidades de Lobão, Lourosa, Fiães, Mozelos e Argoncilhe.

A maioria das freguesias registou pedidos de apoio por parte de 18 a 72 famílias, e a localidade com menos crianças com idade até aos três anos foi Louredo, onde só se verificaram nove candidaturas.