WWF. Portugueses precisam de 2,88 planetas para manter o seu estilo de vida

Portugal continua a consumir em excesso, sendo necessários os recursos de 2,88 planetas para fazer face ao consumo dos portugueses, um aumento face ao relatório anterior publicado em 2020 (2,52 planetas no último relatório).

O documento intitulado Relatório Planeta Vivo (RPV) 2022 da organização não governamental WWF (World Wide Fund for Nature) revela ainda que Portugal tem uma relevante quota-parte de responsabilidade no declínio global das populações de tubarões e raias. A abundância destas espécies diminuiu 71% ao longo dos últimos 50 anos, sendo Portugal o 2.º país a nível mundial com maiores exportações conhecidas de carne de tubarão e o 6.º maior importador de carne de raia em termos de volume. “Implementar medidas para a proteção dos tubarões e raias em Portugal teria, assim, o poder de impactar toda a rede comercial global no caminho de proteção destas espécies, o que justifica a criação de um Plano de Ação Nacional para a Gestão e Conservação dos Tubarões e Raias”, lê-se no documento.

A nível global, a abundância de vida selvagem teve uma queda média de 69% desde 1970, de acordo com o Relatório Planeta Vivo (RPV) 2022 da WWF, que monitorizou mamíferos, aves, anfíbios, répteis e peixes. O relatório alerta para o estado grave da natureza e aponta para a urgência de implementar ações transformadoras por parte de governos, empresas e cidadãos, de modo a reverter a destruição da biodiversidade.

Apresentando o maior conjunto de dados trabalhados até aos dias de hoje, com quase 32.000 populações de 5.230 espécies em monitorização, o Índice Planeta Vivo (IPV), fornecido no relatório da Zoological Society of London (ZSL), mostra que é nas regiões tropicais que as populações de vertebrados monitorizados estão a cair a um ritmo alucinante.

A organização não-governamental de ambiente afirma-se, por isso, «extremamente preocupada com essa tendência, uma vez que várias dessas áreas geográficas são das mais biodiversas do mundo». Em particular, os dados do IPV revelam que, entre 1970 e 2018, as populações de animais selvagens monitoradas na região da América Latina e do Caraíbas caíram, em média, 94%.

Em menos de uma vida humana, as populações de água doce monitoradas caíram em média 83%, o maior declínio de qualquer grupo de espécies. A perda de habitat e as barreiras às rotas de migração (nomeadamente barragens e outras barreiras fluviais) são responsáveis por cerca de metade das ameaças às espécies de peixes migratórios monitorizados.