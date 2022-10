Fisco alerta para email fraudulento sobre correções no IRS

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alerta para novo email fraudulento que está a ser enviado, em seu nome, a contribuintes a pedir a correção da declaração de IRS.

“Alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, nas quais é pedido que se trate incorreções da declaração de IRS carregando num 'link'”, lê-se no aviso publicado no Portal das Finanças.

A AT publica mesmo uma fotografia do email que está a circular, alertando que “estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas”.