Universidade Católica é a melhor do país pelo 4º ano consecutivo para a Times Higher Education

A Times Higher Education (THE), um dos mais importantes e consultados rankings generalistas utilizados para a classificação das universidades, reconhece a Universidade Católica Portuguesa (UCP) como a melhor universidade a nível nacional, pelo 4º ano consecutivo.

No THE World University Rankings 2023, a mais recente edição do conhecido ranking anual, divulgado esta quarta-feira, a UCP mantém a posição de liderança nacional, entre 14 instituições de ensino superior portuguesas, situando-se a nível mundial no primeiro quartil do ranking (posição 351-400).

Em comunicado divulgado pela instituição de ensino superior lê-se que “o ranking revela uma subida significativa da UCP, em comparação com a edição anterior, em duas das cinco dimensões avaliadas: Ensino e Investigação”.

A Reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, entende que “o reconhecimento deste prestigiado ranking internacional revela, acima de tudo, a consistência e relevância do trabalho produzido pela comunidade académica da UCP, que tem ao longo dos anos vindo a reforçar a especialização da sua investigação, um dos indicadores mais importantes deste ranking”, refere no mesmo comunicado da UCP.

O Times Higher Education World University Rankings 2023 inclui 1.799 instituições de ensino superior a nível mundial, tais como a Harvard University, a Oxford University e a Imperial College London.