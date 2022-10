Metro de Lisboa. Movimento contesta retirada de árvores no Jardim da Parada

A construção de uma estação de Metro no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa, está a gerar polémica. Em causa, a retirada de árvores do Jardim da Parada, mas a porta-voz da empresa assegura que “não serão abatidas quaisquer árvores” e que o espaço ficará igual ao que está, depois das obras. Ou até em melhores condições.

As obras visam prolongar a Linha Vermelha do Metro de São Sebastião até Alcântara, tendo estações intermédias nas Amoreiras, Campo de Ourique e Infante Santo.

No caso de Campo de Ourique, a retirada de árvores para dar lugar ao estaleiro da obra está a indignar os moradores, que se juntaram no chamado Movimento Salvar o Jardim da Parada. Não acreditam nas garantias dadas pelo metropolitano sobre a futura reinstalação das árvores, como disse à Renascença uma porta-voz do movimento. “Acho que todos temos noção qual é o impacto de umas obras, principalmente uma obra do Metropolitano, que vai ter que fazer, pelo menos, um poço de ataque desde a superfície até 36 metros de profundidade - vai implicar mexer em solos e vai prejudicar as raízes. Já para não falar que há árvores com mais de 50 anos”, alerta Susana Morais.

Durante o período de obras, seis árvores vão ser retiradas e mais tarde replantadas. “Infelizmente, tal coisa não pode acontecer", sublinha a responsável que não acredita que sobrevivam.

As garantias deixadas pelo Metropolitano de Lisboa não têm sido suficientes para acalmar a contestação que já deu origem a uma petição assinada por mais de seis mil pessoas, que querem a estação, mas não a destruição do jardim.