Entidade Reguladora da Saúde obriga privados a devolver dinheiro a doentes

Segundo noticia o Público, esta quarta-feira, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) emitiu ordens para que vários hospitais privados procedam à anulação ou devolução de parte dos valores cobrados a vários doentes por considerar que estes não foram devidamente informados dos custos adicionais, limitando dessa forma a sua liberdade de escolha.

As deliberações divulgadas indicam também que foram dadas instruções às unidades visadas para que assegurem que seja dada uma previsão correta da totalidade de custos aos utentes ou que para estes sejam avisados da possibilidade de cobranças adicionais.

A ERS recebeu 17 reclamações que compreendem os hospitais Infante Santo e Tejo e a clínica CUF Almada relacionadas com faturação e valores cobrados entre 2012 e 2021. Os utentes queixam-se de terem recebido faturas com valores superiores aos que tinham sido, inicialmente, indicados pela unidade onde foram assistidos ou de receberem, posteriormente, as faturas com valores adicionais a pagar.

Um dos exemplos de reclamações é o de uma utente que realizou um procedimento médico cuja estimativa de custo era de 2215 euros, mas que no dia do internamento acabou por pagar 3250 euros e depois de ter recebido alta ainda foi informada que teria de proceder ao pagamento de mais 73 euros. Desta forma, no total, pagou mais 1107 euros do que o valor estimado, pelo que a ERS determinou a restituição do valor.