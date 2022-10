Enfermeiros. Bastonária insiste que agressão a profissionais deve ser crime público

Sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2023, apontou as despesas com pessoal previstas -- "apenas 2,9% - para afirmar: "não vemos onde cabe aqui o compromisso com o descongelamento dos pontos para os enfermeiros e muito menos o internato da especialidade para os enfermeiros, que pagam a especialidade do seu bolso".

"Não é nenhum capricho. É uma questão de acessibilidade e de melhores cuidados", insistiu a bastonária dos enfermeiros, frisando que os enfermeiros especialistas "reduzem a taxa de mortalidade, os dias de internamento e geram uma poupança de mais de 65 milhões ao ano no controlo da infeção".

Nova vaga de emigração nos enfermeiros

Citando dados do Ministério da Saúde até 31 de julho de 2022, disse que os enfermeiros a trabalhar no SNS (50.346) são "a maior classe profissional" no serviço público de saúde e considerou que, no final do ano, "todos vão ter uma surpresa" por causa dos números da emigração.

"Muitos estão a abandonar a profissão", avisou, apontando que dos serviços de saúde visitados pela Ordem dos Enfermeiros, "mais de metade não tem o número mínimo de enfermeiros para manter as pessoas em segurança".