Valongo. Uma vítima mortal e três feridos em colisão rodoviária

Uma colisão entre um autocarro e um veículo ligeiro, ocorrida hoje, em Valongo, provocou uma vítima mortal e, pelo menos, três feridos ligeiros.

De acordo com fonte dos bombeiros locais, a vítima mortal estava no ligeiro e os três feridos eram passageiros do autocarro.

O acidente, cujas circunstâncias ainda não são conhecidas, ocorreu cerca das 6h45, na estrada nacional 15, em Valongo.

No local mantêm-se 20 operacionais e nove viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Valongo e Ermesinde, a Viatura de Emergência Médica, do Hospital de S. João e a PSP.