Um ferido grave em incêndio numa fábrica de restauro de barcos

Um homem ficou ferido com gravidade, na sequência de um incêndio ocorrido na manhã desta terça-feira numa fábrica de restauro de barcos, na zona industrial do Bom João, em Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o homem, com 43 anos, sofreu queimaduras, sendo o seu estado considerado grave.

O incêndio deflagrou cerca das 11h00 numa fábrica de restauração e reparação de barcos, na zona industrial do Bom João, perto do centro da cidade, e foi dado como extinto pelas 11h20.

De acordo com o CDOS, "são desconhecidas as causas que originaram o fogo" naquele espaço onde são utilizados materiais "altamente inflamáveis".

Nas operações de combate ao incêndio estiveram envolvidos 30 elementos dos bombeiros sapadores e voluntários das corporações de Faro, São Brás de Alportel e Olhão, com o apoio de 16 veículos.