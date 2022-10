Bragança oferece pão em troca de donativo para Liga Contra o Cancro

Para comemorar o Dia Mundial do Pão, que se celebra no dia 16 de outubro, na Praça da Sé, em Bragança, vai vender-se pão a um euro, por unidade, no próximo sábado, dia 15. Mas esta iniciativa também quer contribuir para uma boa causa: a recolha de donativos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A ideia surgiu no ano passado e o sucesso da iniciativa levou a Padaria Pão de Gimonde e a Moagem Afonso Lopes a repetir a iniciativa solidária única.

“Decidimos trabalhar em conjunto, a Moagem Afonso Lopes fornece gratuitamente a farinha e a Pão de Gimonde trata da confeção do pão. Vamos fazer a massa, que ficará 24 horas em repouso para ser cozida na madrugada de sábado”, explica Elisabete Ferreira, responsável pela Pão de Gimonde.

A ideia é fazer 1.000 pães que serão vendidos/doados durante a manhã de sábado.

Lembrando que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) recomenda que o consumo anual de pão seja de cerca de 100 quilos ano, para adultos e 75 quilos ano para as crianças, a empresária lamenta que os números estejam longe do recomendado.

“Infelizmente os valores são de cerca de 25 a 30 kg por ano, o que nos preocupa a todos os que trabalham na fileira”, lamenta.

Elisabete Ferreira destaca que trabalham “com massa mãe” e praticam nos “processos produtivos tempos de fermentação longos, sem adição de aditivos, e com baixo teor de sal”.

“Aqui entra uma maior digestibilidade, um menos índice glicémico, logo sacia mais”, acrescenta, frisando que o pão que vai ser distribuído é pão mais saudável e com maior teor de fibra do que o que normalmente encontramos no mercado.

“Vamos fazer diferentes tipos de pão, para as pessoas perceberem que há muito mais variedade do que as pessoas possam pensar”, adianta.