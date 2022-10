Bebé com um mês morre após ser atacado por um cão no Carregado

Um bebé com um mês morreu hoje após ser atacado por um cão no Carregado, no concelho de Alenquer, distrito de Lisboa, disseram fontes da GNR e do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Fonte do CDOS de Lisboa disse à agência Lusa que o alerta do acidente foi dado às 15h42, tendo o caso ocorrido na Quinta da Colónia, no Carregado.

A morte do bebé foi confirmada no local, esclareceu fonte da GNR à Lusa.

Segundo as mesmas fontes, os dois cães que existiam na habitação foram levados pela Proteção Civil local para o canil municipal e a família está a ser apoiada por um psicólogo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A GNR está a investigar as causas da morte.

No local da ocorrência, estiveram seis veículos e dez operacionais dos bombeiros de Alenquer, do INEM, com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vila Franca de Xira, da GNR e um veículo com um psicólogo.