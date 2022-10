Rui Pinto nega autoria da sabotagem informática ao Sporting

O criador da plataforma eletrónica Football Leaks, Rui Pinto, nega ter sido o autor de sabotagem informática ao Sporting, um dos crimes pelos quais responde em julgamento e que rebateu no arranque das suas declarações.

Após mais de dois anos de julgamento e com uma sala de audiência completamente cheia no Juízo Central Criminal de Lisboa, Rui Pinto falou durante cerca de três horas, respondendo ainda apenas a perguntas do coletivo de juízes. As declarações prometem, assim, prolongar-se por mais sessões, face aos vários assistentes no processo e ao facto de ainda não terem sido abordados todos os pontos da acusação elaborada pelo Ministério Público (MP).

“[A sabotagem é] curiosa, porque não aconteceu. Ficou claro pela testemunha David Tojal [responsável pela informática do Sporting à data dos factos] que não houve qualquer interferência externa. Não tive inicialmente conhecimento desta situação”, começou por explicar o principal arguido deste processo.

Rui Pinto recordou a este respeito que tal ocorreu quando preparava a contestação em “meia dúzia de dias” e apenas respondeu ao seu advogado, Francisco Teixeira da Mota, para referir que não teve intenção. Agora, explicou que foram duas pessoas que estiveram por trás dessa iniciativa, mas que não foi o responsável pelos problemas informáticos de então no Sporting.

“Terá sido um problema interno, não foi um problema externo. A explicação que me deram é que se aperceberam do problema no Sporting e arranjaram uma maneira… já que o servidor estava fragilizado, poderia ser usado algo que permitisse otimizar os acessos”, frisou, além de abordar as contas de email de dirigentes de então do Sporting a que acedeu e de confirmar que o clube de Alvalade foi a primeira entidade visada nos acessos efetuados no Football Leaks.

Recuando às origens da criação da plataforma eletrónica que abalou o futebol português e internacional a partir de 2015, o arguido contou que a ideia surgiu quando estava com alguns amigos em Praga (República Checa). “Tive a ideia, eles no início não levaram muito a sério, mas depois empenharam-se bastante no projeto”, assinalou, reiterando sempre a existência de mais elementos envolvidos, mas sem nunca revelar nomes ou até o número de pessoas em causa.

“Se formos pensar no início do projeto Football Leaks, a minha ideia foi sempre tentar ir ao fundo da questão e a várias entidades nacionais e internacionais. No meu caso, nas entidades que foram acedidas por mim, não houve nenhuma que não tivesse lá um indício forte do cometimento de crimes. Era feita uma análise da informação que tínhamos naquele momento e a partir daí íamos perceber as ligações”, observou, reconhecendo que já tinham tido acesso a informação “através de acessos ilegítimos”.

Sublinhou também não ter sido o autor dos primeiros acessos a outros sistemas informáticos, mas que a partilha da informação lhe revelou a existência de “coisas duvidosas”. Por outro lado, vincou a natureza coletiva do trabalho da plataforma, apesar de ser o único rosto conhecido.