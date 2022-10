Metereologia. Temperaturas caem até nove graus nos próximos dias

As temperaturas em Portugal Continental vão baixar pelo menos nove graus até a próxima segunda-feira, avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Essa diminuição, segundo o metereologista Bruno Café, começará já no domingo e vai-se extender pelo dia segunda-feira. Amanhã, far-se-á sentir mais no litoral oeste, e no dia seguinte nas restantes regiões.

Café dá o exemplo do litoral norte em que no sábado as temperaturas estarão entre os 20 e os 26 graus, e que nos próximos dias ficará entre os 18 a 22 graus.

Este sábado será ainda um dia de céu pouco nublado, mas que irá amanhecer com muita nebulosidade no litoral oeste. Essa neblina e nevoeiros matinais devem manter-se durante todo o dia de sábado, nessa região do país.

O domingo começa pouco nublado no interior e sotavento algarvio, mas no litoral oeste o céu vai estar muito nebulado. "Haverá aumento de nebulosidade durante o dia nas restantes regiões do continente", afirma Bruno Café.

"Também há possibilidade de instabalidade com a ocorrência de aguaceiros e trovoada durante a tarde [de domingo]", acrescenta.

A precipitação vai prolongar-se pelo dia de segunda-feira, "um dia de céu geralmente muito nebulado em que a precipitação deverá ocorrer em muitos locais do terrritório, mas em especial a norte".