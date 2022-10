Finalistas europeus do chamado Nobel da Educação reúnem-se em Lisboa

Marcam presença em Lisboa, 50 professores que ao longo da sua carreira têm demonstrado sempre vontade em fazer diferente, percurso que lhes valeu a nomeação para o Global Teacher Prize, distinção conhecida como o “Nobel da Educação”, que é entregue anualmente, no Dubai, pela Fundação Varkey.

O objetivo do encontro deste fim-de-semana, é permitir que estes professores troquem experiências e discutam perspetivas de futuro. Entre os participantes está Jorge Teixeira, professor de Física e Química no agrupamento de escolas Dr. Júlio Martins, em Chaves e vencedor em 2020 da edição nacional do Global Teacher Prize.

Em declarações à Renascença, o docente não escondeu o entusiamo por poder participar neste encontro e “ir buscar inspiração a outros colegas, trocar experiências e discutir o futuro da profissão”.

O docente tem a expectativa de ver colegas que “desenvolvem projetos muito fora da caixa”, sejam de caráter internacional ou mais local. Jorge Teixeira diz, por isso, que este é um momento importante por poder “ir buscar aquilo que pode faltar: mais uma ideia, mais uma metodologia”, no fundo por permitir “uma partilha de saberes”.

No caso do professor Jorge Teixeira traz para Lisboa muito para partilhar, nomeadamente o desenvolvimento de uma aplicação para calculadoras gráficas, vários projetos que desenvolve em sala de aula, como um sobre os incêndios e outro sobre a seca e o trabalho que desenvolve no clube do ensino experimental das ciências.

O docente vai ainda partilhar a experiência que teve no voo “Zero G”, no âmbito da iniciativa “Astronauta por um Dia”, que decorreu em setembro, em Beja.

Nesta iniciativa o docente recolheu uma série de dados experimentais para tratar em sala de aula, para ver o que acontece à gravidade dentro do avião.