Aumento de consumo de antidepressivos pode indicar diagnósticos mais precoces

A psiquiatra Ana Matos Pires defendeu hoje que o aumento da prescrição de antidepressivos em Portugal pode ser "um indicador positivo" de diagnóstico e de tratamento mais precoce das perturbações depressivas graves.

Ana Matos Pires, que integra a Coordenação Nacional para as Políticas de Saúde Mental, comentava desta forma à agência Lusa os dados do Infarmed que indicam que no primeiro semestre do ano foram vendidas 5.532.708 embalagens de antidepressivos, mais 8,2% face ao mesmo período de 2021, o que representou um encargo de cerca de 22,2 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Comparando a evolução de vendas desde o último ano antes da pandemia -- 2019 -, verifica-se que o consumo de antidepressivos esteve sempre a crescer, segundo os dados da Autoridade Nacional do Medicamento, relativos a medicamentos prescritos e comparticipados, dispensados nas farmácias comunitárias.

Em 2019, venderam-se 9.368.788 embalagens, número que subiu para 9.803.223 no ano seguinte e para 10.499.231 em 2021, com um encargo neste último ano de cerca de 41,7 milhões de euros para o Estado, precisam os dados, divulgados à Lusa a propósito do Dia Mundial da Saúde Mental, assinalado a 10 de outubro.

Para a psiquiatra, estes dados podem "não ser um mau indicador": "Podem querer dizer que nós estamos a diagnosticar e a tratar mais atempadamente os quadros depressivos graves", salientou.