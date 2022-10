Sindicato encara "com estranheza" aumentos na PSP e GNR só para novos elementos

O Orçamento de Estado para 2023 prevê aumentos na ordem dos 100 euros nos ordenados de início de carreira da PSP e da GNR. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

"Jovens que concorrem para a PSP e GNR vão ter boas surpresas com esta proposta do Orçamento, vão ter o maior aumento à entrada para a atividade que alguma vez conheceram em relação à estrutura remuneratória de base", afirmou o ministro, em declarações aos jornalistas após a apresentação no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, do plano de contingência que esteve em vigor nos postos de fronteira aérea dos aeroportos nacionais entre junho e setembro.

"As propostas em cima da mesa apontam para aumentos na ordem dos 100 euros", acrescentou José Luís Carneiro.



Numa primeira reação, o maior sindicato da PSP, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP), diz que qualquer aumento é bom, mas não percebe o verdadeiro alcance da medida anunciada pelo ministro.

"Encaramos este anúncio com bastante estranheza porque estamos a falar de uma matéria que carece de negociação com os sindicatos", lembra Paulo Santos, presidente da ASPP, em declarações à Renascença. "Não conseguimos tecer comentários quanto ao valor porque não sabemos o desenho da proposta em concreto. O que é anunciado é criticável por anunciar apenas um valor para início de carreira, porque também é preciso perceber a realidade de todos os outros profissionais que estão há 5, 10, 20 anos na instituição. Não percebemos o que ele quer atingir", afirma o sindicalista.

Paulo Santos desconfia que o objetivo é esvaziar os protestos dos polícias que irão ocorrer em outubro e novembro, e aguarda por explicações detalhadas sobre esta proposta do Governo.

O ordenado base de início de carreira na PSP é de 809 euros